Attacco in Siria, la Turchia lancia l'offensiva: raid contro i curdi

La Turchia ha lanciato l'offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria. "L'esercito turco ha avviato con l'Esercito siriano libero (Els) l'operazione Fonte di pace contro le organizzazioni terroristiche Isis e Pkk-Ypg", ha twittato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ignorando tutti gli avvertimenti che nelle ore precedenti gli erano arrivati dai leader mondiali, compreso quello del presidente russo, Vladimir Putin. "Il nostro obiettivo", ha spiegato Erdogan, "è eliminare il corridoio usato dai terroristi e costituire al nostro confine Sud una regione di pace e serenità".

I curdi hanno denunciato la morte di due civili nei bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione. Gli F-16 turchi hanno colpito alcune postazioni curde a Ras al-Ayn, Tall Abyad e Ayn Issa. Sono le zone da cui i militari americani si sono ritirati lunedì scorso, in seguito all'accordo tra Erdogan e Trump, che oggi ha ribadito la sua contrarietà all'intervento Usa in Medio Oriente. "E' la peggiore decisione mai presa nella storia del nostro Paese", ha twittato il capo della Casa Bianca. Gli Usa - ha continuato sono "andati in guerra su premesse false e ora confutate, per le armi di distruzione di massa. Non ce ne erano!".

All'attacco dell'artiglieria di Ankara, le milizie hanno risposto con colpi di mortaio senza causare danni. Le Forze democratiche siriane (Fds), l'alleanza di milizie curde, arabe e assiro-siriache costituitasi durante la guerra civile siriana e finanziata dall'Occidente per la lotta all'Isis, hanno invece dato alle fiamme alcuni pozzi petroliferi nella

periferia nord di Al Hasaka, a meno di un centinaio di chilometri dal confine. E migliaia di civili hanno lasciato le

loro case in fuga dai bombardamenti. Ad eccezione di Trump, la condanna internazionale per l'offensiva turca è stata pressochè unanime.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, hanno espresso "preoccupazione per l'iniziativa unilaterale". La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il cui presidente, Jerry Matthews Matjila, ha invitato a "proteggere i civili". Il presidente della Commissione Ue uscente, Jean-Claude Juncker, ha chiesto alla Turchia di "agire con moderazione e fermare l'operazione già in corso".

"Guiderò gli sforzi al Congresso per far pagare a Erdogan un alto prezzo" per la campagna militare nel Nord-Est della Siria contro i curdi, ha minacciato il senatore repubblicano, Lindsey Graham, acerrimo oppositore della decisione di ritirare le truppe dalla regione siriana. Per il primo vice presidente della commissione Esteri della camera alta del Parlamento russo, Vladimir Dzhabarov, si tratta di "un'aggressione all'integrità territoriale e alla sovranità siriana". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è mostrato più cauto nei confronti del Paese membro con il secondo esercito più grande dopo gli Stati Uniti: "Comprendiamo le esigenze di sicurezza della Turchia. Chiediamo che l'azione sia proporzionata e misurata, che non destabilizzi la regione e che non porti sofferenze ai civili". La Germania teme "il rischio di resuscitare" l'Isis.

Intanto il direttorato turco per gli affari religiosi (Diyanet) ha annunciato che domani in tutte le moschee della Turchia sarà letta la preghiera di "Fatih Sultan Mehmet", il sultano ottomano chiamato "il conquistatore", protagonista della presa di Istanbul nel 1453 per auspicare la vittoria dell'esercito turco nell'operazione militare "Fonte di pace".

