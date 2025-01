Il terrorista di New Orleans e il conducente della Tesla sono stati nella stessa base militare. I due mezzi noleggiati con la stessa app

L’uomo sospettato di aver fatto esplodere un pick-up della Tesla davanti alle Trump towers di Las Vegas e il terrorista di New Orleans hanno prestato servizio per un periodo nella stessa base militare. Lo hanno riferito fonti alla tv locale Denver7 senza precisare quale, mentre la polizia continua ad indagare su un possibile legame tra Matthew Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar. Indagini in corso su possibili collegamenti Gli investigatori stanno esaminando se ci sono possibili collegamenti tra l’attacco di New Orleans e l’esplosione di un Tesla Cybertruck fuori da un Trump Hotel di Las Vegas. Lo riporta Cnn. «Stiamo assolutamente indagando su qualsiasi collegamento con quanto accaduto a New Orleans e con altri attacchi che si sono verificati in tutto il mondo», ha affermato Kevin McMahill, sceriffo del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas, in una conferenza stampa. Lo sceriffo ha affermato che la polizia stava lavorando per determinare se l’esplosione fuori dall’hotel avesse qualche collegamento con l’Isis, ma «non abbiamo alcuna indicazione in merito qui a Las Vegas». L’Fbi ieri aveva affermato di ritenere che l’esplosione del Cybertruck fosse un incidente isolato e che non vi fosse ulteriore pericolo per la popolazione.I veicoli utilizzati in entrambi gli incidenti sono stati noleggiati da Turo, ha affermato l’azienda, una piattaforma che consente ai proprietari di noleggiare le proprie auto.

Entrambi gli incidenti sono avvenuti a poche ore dall’inizio del nuovo anno. Quando il presidente Joe Biden si è rivolto alla nazione in merito all’attacco di Bourbon Street, ha detto che stava anche monitorando l’esplosione del Cybertruck, ma ha avvertito che nessuno dovrebbe «trarre conclusioni affrettate». «Anche le forze dell’ordine e la comunità dell’intelligence stanno indagando su questo, inclusa una possibile connessione con l’attacco di New Orleans», ha detto Biden. «Finora, non c'è nulla da segnalare a riguardo in questo momento». In entrambi i casi, i veicoli coinvolti sono stati noleggiati tramite l’app di ride-sharing Turo Parlando di «attacco spregevole», il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è rivolto al Paese nelle prime ore della sera. Ha sottolineato che il sospettato aveva «pubblicato video sui social network in cui diceva di ispirarsi all’Isis» e di avere «il desiderio di uccidere». L'attentato è avvenuto in un quartiere che non dorme mai tutto l’anno, soprattutto a Capodanno, tra Canal e Bourbon Street. Famoso per i suoi ristoranti, bar e jazz club, questo quartiere, che assomiglia a una piccola cittadina coloniale francese, ospita anche cabaret e locali frequentati dalla comunità LGBT+. Gli investigatori stanno lavorando «per accertare eventuali associazioni e affiliazioni dell’individuo con organizzazioni terroristiche» e sono alla ricerca di complici. Sono in corso perquisizioni e raid a New Orleans e in altri stati, ma l’Fbi «non crede che Jabbar sia l’unico responsabile» dell’attacco. Biden ha aggiunto che le autorità stanno indagando su una possibile «connessione» tra l’attacco di New Orleans e l’esplosione di un Cybertruck Tesla fuori da un hotel Trump a Las Vegas che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra decina. In entrambi i casi, i veicoli coinvolti sono stati noleggiati tramite l’app di ride-sharing Turo.