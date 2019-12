Messina, oggi il casting per lo spot di Noi Magazine

I volti e le voci dei nostri studenti per raccontare l’emozione, il coinvolgimento, la coralità di Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, il progetto culturale promosso da SES e oggetto di un’accoglienza sempre più ampia negli istituti scolastici in città e in provincia per potenziare l’interesse alla lettura e all’attualità nei ragazzi.

Oggi alle 16 negli studi di Rtp in via Bonino 15C si terrà il casting con il regista Fabio Schifilliti, che realizzerà il filmato le cui riprese saranno avviate nei prossimi giorni. Presenti gli alunni di tutte le età degli istituti scolastici, dalle Primarie alle secondarie di Primo e Secondo grado, ma anche gli studenti universitari, a testimoniare il rinnovato interesse verso il supplemento di Gazzetta del Sud che dà spazio all’intera galassia dell’istruzione in tutti i suoi comparti.

Lo spot sarà la novità della intensa campagna di comunicazione sul progetto di lettura del giornale in classe già avviata su tutti i media del gruppo Ses, e sarà poi trasmesso sulla tv Rtp e sul sito web Gazzettadelsud online ma anche sui seguitissimi canali social. Il filmato verrà inoltre diffuso anche sui nuovi ledwall installati dalla Ses sul prospetto dello stabilimento di via Bonino, sulle navi traghetto che attraversano lo Stretto e all’aeroporto di Reggio Calabria . Un’ampia diffusione per un percorso in cui l’azienda crede molto: sottolineare il valore del giornale cartaceo come strumento di informazione attendibile e contemporaneo. Insomma, “giovane”.

La produzione del filmato verrà puntualmente raccontata, declinando tutti canali multimediali del network SES, che anche i più giovani stanno imparando ad apprezzare ciascuno nella propria specificità e complementarietà. Oggi in tempo reale il resoconto flash con gallery e video sul sito web di Gazzetta del Sud, domani sulle pagine della Cronaca di Messina del giornale e al tg di Rtp che dedicherà un ampio servizio.

Nei prossimi giorni sarà reso noto l’esito dei casting e l’avvio delle riprese.

