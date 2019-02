Via libera alla stretta per impedire la corsa ai finti divorzi per beneficiare del reddito di cittadinanza. La commissione Lavoro del Senato ha approvato l’emendamento della Lega che imporrà a tutti coloro che faranno domanda per il reddito di cittadinanza e che si siano separati o divorziati dopo il 1 settembre 2018, di certificare con «apposito verbale della Polizia locale» di non risiedere effettivamente più insieme.

