Fiducia, Meloni alla Camera: «Basta anomalia italiana, oggi via a governo politico»

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sta illustrando il programma del governo, in Aula alla Camera. Alla sua destra è seduto Matteo Salvini e alla sua sinistra Antonio Tajani. Fra i passaggi che hanno ottenuto applausi anche da esponenti dell’opposizione, le citazioni delle donne e quello in cui Meloni ha ricordato che è la prima donna presidente del consiglio in Italia.

Andrea Giambruno, compagno del presidente del consiglio Giorgia Meloni, sta seguendo dalle tribune di Montecitorio la seduta della Camera per il voto di fiducia al governo. In questo momento, Meloni sta illustrando all’Aula il programma di governo.

«E' una grande responsabilità» per il governo e «per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E' un momento fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà». Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi» c'è quello di essere «la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto» sento «la responsabilità che ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento».

Giorgia Meloni ringrazia Mario Draghi per il suo operato «a livello nazionale e internazionale» e perchè «ha offerto tutta la sua disponibilità nel passaggio di consegne, veloce e sereno anche se per ironia della sorte a un governo guidato dall’unico partito di opposizione a quello da lui presieduto».

Due lunghi applausi dell’Aula della Camera per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, entrambi citati e ringrziati dalla premier Giorgia Meloni, in un passaggio dell’intervento programmatico.

«Si è molto ricamato - dice il presidente del Consiglio nel suo dicorso sulla fiducia - su questo aspetto ma non c'è nulla di strano. Così dovrebe essere sempre, cosi è nelle grandi democrazie».

«Il mio ringraziamento - ha aggiunto Meloni - il più sentito, va al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto» nel "processo democratico che vuiole nel popolo e solo nel popolo la siovranità". «Ringrazio le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsina contro i pregiudizio Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha Chiara, grazie per aver dimostrato valore italiane che spero di fare io».

"Governeremo per cinque anni"

«Intendiamo assumerci pienamenti i diritti e i doveri che competono a chi vince elezioni, essere maggioranza parlamentare e governo per cinque anni, anteponendo l'interesse della nzione a quello di partito: non userò i voti degli italiani per sostituire un sistema di potere con un altro». «Se dovremmo scontentare alcuni potentati - ha detto la premier - o fare scelte che non possono essere condivise da alcuni cittadini non ci tireremo indietro perche il coraggio non ci difetta. Manterremo gli impegni presi con i cittadini».

"Chi vuole vigiliare non rispetta il popolo italiano"

«Chi vuole vigilare suil nostro governo gli direi che possono spendere meglio il loro tempo: in qust’aula ci sono valide battagliere forze dell’opposizone che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno. Spero che chi dall’estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere».

"L'Italia sarà dentro le istituzioni Ue"

«Ringrazio i tanti (leader internazionali, ndr) che mi hanno augurato buon lavoro. Non mi sfugge la curiosità per la postura che avrà l’Italia nell’Europa, dentro le istituzioni, perché quello è il luogo in cui i farà sentire forte la sua voce». L’ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento per la fiducia alla Camera. Poco prima la presidente del Consiglio ha detto di sentirsi "eredi di San Benedetto, patrono dell’intera Europa" ringraziando i vertici istituzioni europee dal presidente Michel, alla presidente von der Leyen a Metsola.

"Energia, cedere al ricatto di Putin aggraverebbe problema"

«La guerra ha aggravato la situazione già molto difficile causata dagli aumenti del costo dell’energia e dei carburanti. Costi insostenibili per molte imprese, che potrebbero essere costrette a chiudere e a licenziare i propri lavoratori, e per milioni di famiglie che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette. Ma sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità». Giorgia Meloni lo sottolinea nel suo discorso di fiducia alla Camera.

«Cedere al ricatto di Putin sull'energia non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe aprendo la strada ad ulteriori pretese e ricatti, con futuri aumenti dell’energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi», avverte.

"Il contesto economico è il più difficile dal dopoguerra"

Il governo «è già al lavoro sulla leggi di bilancio». Lo dice Giorgia Meloni nell’Aula della Camera. Il contesto economico «è il più difficile dal dopoguerra ad oggi», afferma. «Il 2023 sarà un anno di recessione, non è una congiuntura isolata. I dati sono chiari», osserva il presidente del Consiglio. I precedenti governi che si sono succeduti «sono stati deboli» senza riuscire a dare un indirizzo alla crescita del Paese, rimarca Meloni.

"In pieno di una tempesta, ma nave Italia è solida"

«Siamo nel pieno di una tempesta, con un’imbarcazione che ha subito diversi danni, e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata. Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava, come lo sono tutte le altre forze politiche, anche quelle che governando negli ultimi dieci anni hanno portato un peggioramento di tutti i principali fondamentali macroeconomici, e oggi diranno che hanno le ricette risolutive e sono pronte a imputare al nuovo governo, magari con il supporto di mezzi d’informazione schierati, le difficoltà che l’Italia affronta». Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla Camera.

«Eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle spalle, e ci siamo battuti lo stesso per assumerci quella responsabilità. Perchè? In primo luogo perchè non siamo abituati a fuggire di fronte alle difficoltà, e in secondo luogo perchè sappiamo che la nostra imbarcazione, l’Italia, con tutte le sue ammaccature, rimane «La nave più bella mondo», per riprendere la celebre espressione usata dalla portaerei americana Independence quando incrociò la nave scuola italiana Amerigo Vespucci. Una imbarcazione solida, alla quale nessuna meta è preclusa, se solo decide di riprendere il viaggio. Allora noi siamo qui per ricucire le vele strappate, fissare le assi dello scafo e superare le onde che si infrangono su di noi. Con la bussola delle nostre convinzioni a indicarci la rotta verso la meta prescelta, e con un equipaggio capace di svolgere al meglio i propri compiti», ha aggiunto.

"Pnrr grande opportunità, sfruttarla al meglio"

«Il PNRR è un’opportunità straordinaria di ammodernare l’Italia: abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l'Italia riuscire ad utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria. Basti pensare che la Nota di aggiornamento al Def 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal PNRR a 15 miliardi rispetto ai 29,4 miliardi previsti nel Def dell’aprile scorso».

"Stop alla logica dei bonus"

«Il Pnrr non si deve intendere soltanto come un grande piano di spesa pubblica, ma come l'opportunità di compiere una vera svolta culturale. Archiviare finalmente la logica dei bonus, per alcuni, utili spesso soprattutto alle campagne elettorali, in favore di investimenti di medio termine destinati al benessere dell’intera comunità nazionale. Rimuovere tutti gli ostacoli che frenano la crescita economica e che da troppo tempo ci siamo rassegnati a considerare mali endemici dell’Italia».

Alle 13 riprenderà la seduta alla Camera con la discussione generale che proseguirà fino alle 17. Le repliche di Meloni sono previste tra le 17 e le 17,30. Dalle 17,30 e fino alle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la "chiama" avrà inizio dalle 19. L’esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20,30. E’ il timing della fiducia al governo, stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio per la giornata di domani, martedì 25 ottobre.

Dopo la fiducia entrerà nel vivo anche la partita del sottogoverno

Non è escluso che una riunione ad hoc del Consiglio dei ministri si tenga nel fine settimana. Intanto Fratelli d’Italia dovrà procedere alla sostituzione dei due capigruppo Lollobrigida e Ciriani che sono entrati nel governo. In Fdi la trattativa sui sottosegretari non è ancora avviata. Fazzolari dovrebbe avere un ruolo nell’esecutivo con la delega all’Attuazione del programma. La delega ai Servizi dovrebbe andare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Per Fratelli d’Italia si fanno, tra gli altri, i nomi di Cirielli (possibile agli Interni), Delmastro (alla Giustizia), Frassinetti (Istruzione).

Nelle ripartizioni tra i vari partiti Fdi punterebbe a dare, rispetto alla Lega, più spazio a Forza Italia, penalizzata nella composizione del governo. Per quanto riguarda il partito di via Bellerio Salvini coi suoi ha parlato di una decina tra sottosegretari e vice ministri. Nel governo dovrebbero esserci Freni (Mef), Rixi (Infrastrutture), Durigon (Lavoro), Molteni (Interni), Marrone (Giustizia), Gava (Mite), Borgonzoni (Cultura) e Morelli (Mise). Il segretario leghista poi potrebbe preferire esponenti veneti, come Bitonci e Ostellari, dopo lo "squilibrio regionale" nella squadra dei ministri, tutti e cinque lombardi (anche se il presidente leghista della Camera è veneto). Per quanto riguarda FI la lista è lunga: Barelli (Interno) e Sisto (Giustizia) potrebbero diventare vice ministri. Possibile ruolo di primo piano anche per Mandelli (Salute). Tra i candidati ad un posto di sottosegretario Battistoni, Valentini, Siracusano, Gregorio Fontana, Bergamini e Miccichè.

