Che cos'è la dengue? La malattia virale trasmessa dalle zanzare: i sintomi, il trattamento e le novità sul vaccino in Italia. Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Provoca febbre alta e in alcuni casi emorragie anche gravi che in rari casi possono essere anche fatali. Ma da settembre scorso in Italia c'è la possibilità di utilizzare un vaccino dopo l'approvazione da parte dell'Aifa della prima immunizzazione di questo tipo. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Diffusione e impatto globale Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. Ogni anno in tutto il mondo vengono riportati circa 390 milioni di casi di infezione, con un'incidenza che è aumentata di 30 volte negli ultimi 50 anni. "Nei paesi dell'emisfero nord, in particolare in Europa, costituisce un pericolo in un'ottica di salute globale, dato che si manifesta soprattutto come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto all'aumentata frequenza di spostamenti di merci e di persone", spiega l'Iss. Nei confronti della malattia che ha causato un forte allerta in Sud America ora anche l'Italia ha alzato il livello dei controlli. A spiegare quali sono i sintomi e il trattamento è il sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti, anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus. La dengue è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico.