Sanremo in tv, Mediaset smonta il palinsesto: via "C'è posta per te" e "L'isola dei famosi"

Via C'è posta per e L’Isola dei famosi su Canale 5, niente Freedom di Roberto Giacobbo, un 'meglio di' per #Cr4 la Repubblica delle donne di Piero Chiambretti su Rete4.

Mediaset rivoluziona il palinsesto durante la settimana di Sanremo e punta sui film.

La7 resta accesa con i programmi di punta e anche Sky va dritta per la sua strada, con Masterchef e le serie cult. Evitato anche quest’anno l’ostacolo Champions League (con Juventus e Roma in campo la settimana successiva), scende in campo invece la serie A (giovedì 7 febbraio alle 20.30 c'è Lazio-Empoli, venerdì 8 Chievo-Roma, sabato 9 Parma-Inter).

La settimana si apre domani con la sfida tra l'ultima puntata della fiction La compagnia del cigno su Rai1, Adrian su Canale 5 e C'è Benigni su Rai2. Su Rai3 ci sono le inchieste di Presadiretta, su Rete4 Quarta Repubblica, su Italia 1 il film Scappa - Get Out, su La7 Grey's Anatomy.

Martedì 5 febbraio debutta il Baglioni bis. Canale 5 fa spazio al film Buona giornata con Lino Banfi. Italia 1 si affida al thriller It (in attesa delle Iene, che dal 12 febbraio raddoppiano al martedì), Rai2 a Pericle il nero. Rete4 conferma Il segreto, Rai3 Cartabianca, La7 non smonta diMartedì. Sky Uno propone come sempre Alessandro Borghese - 4 ristoranti, Sky Atlantic due nuovi episodi della serie The Bridge 4, Sky Arte l'appuntamento con Inseparabili di Carlo Lucarelli.

Mercoledì 6 febbraio, seconda serata di Sanremo, Rai3 conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 c'è la commedia Sapore di te, su Italia 1 Dark Shadows con Johnny Depp. Film anche su Rai2 (The Wolf of Wall Street con Leonardo di Caprio), mentre su Rete4 va in onda #Cr4 I migliori mesi della nostra vita. Su La7 un classico del cinema di guerra, La grande fuga. Su Sky Arte parte Rolling Stone, la serie di documentari diretta dal premio Oscar Alex Gibney e dal vincitore dell’Emmy Blair Foster, sugli ultimi 50 anni di musica, politica e cultura popolare americana attraverso la prospettiva dell’iconica rivista.

Giovedì 7 febbraio al festival Canale 5 risponde smontando L'Isola (che va in onda domenica) e proponendo Tiramisù con Fabio De Luigi, Italia 1 con il fantasy Crimson Peak, Rete4 con il cult Blade Runner, Rai2 con Dallas Buyers Club, Rai3 con Rob Roy. La7 conferma Piazzapulita, Sky Uno l’appuntamento con Masterchef, mentre su Sky Sport c'è Lazio-Empoli.

Venerdì 8 febbraio contro la serata duetti all’Ariston ancora film, Una piccola impresa meridionale su Canale 5, V per vendetta su Italia 1, La quinta onda su Rai2, Red Land (Rosso Istria) in prima tv su Rai3, mentre su Rete4 resta Quarto grado e su La7 Propaganda Live. Su Sky Sport c'è Chievo-Roma, su Sky Arte due nuovi episodi di Urban Myths, dedicati a David Bowie e Marilyn Monroe & Billy Wilder.

Sabato 9 febbraio gran finale all’Ariston. Canale 5, al posto di C'è posta per te, propone il film Com'è bello far l’amore, Italia 1 Kubo e la spada magica, Rete4 L’esorciccio. Su Rai2 c'è Ncis Los Angeles, su Rai3 Il patriota Mel Gibson. Su Sky Cinema Uno c'è Tom Holland in Terre selvagge. Su Dazn Parma-Inter.

Una curiosità: per tutta la settimana festivaliera Iris propone, in prima e seconda serata, un ciclo dedicato a Woody

Allen intitolato Canta con Woody: da Magic in the Moonlight (domani, al primo passaggio sulla rete diretta da Marco Costa) a Scoop, da To Rome with love a Midnight in Paris.

