Paese che vai... calabrese che trovi: dalla cantante al pizzaiolo, tutti i protagonisti a Sanremo

Paese che vai... calabrese che trovi: è proprio il caso di dirlo quanto meno se si parla di Sanremo. Sì, perchè in questi giorni di preparativi, si va sempre più arricchendo la rosa dei calabresi protagonisti della prossima edizione del Festival.

Su e giù dal palco, calabrese (precisamente di Bagnara Calabra) è Loredana Bertè in gara al Festival col brano "Cosa ti aspetti da me".

Arriva da Cetraro, in provincia di Cosenza, Gianluca D'Acunto il pizzaiolo che preparerà le sue specialità durante i giorni del Festival.

Per un po' di giorni, lascerà il suo locale di Fuscaldo. Con lui, il collega Pietro Tangari, pizzaiolo altrettanto noto per il suo talento. D'Acunto preparerà pizze dal sapore tutto calabrese, ma anche versioni più light con ingredienti genuini.

Di Cosenza invece Giovanna Perna, concorrente della seconda edizione di Sanremo Young, il talent musicale dedicato ai millennials.

Il programma sarà presentato da Antonella Clerici e andrà in onda su Raiuno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo per quattro venerdì a partire dal 15 febbraio.

Giovanna ha solo 16 anni, frequenta il liceo scientifico Enrico Fermi ed è iscritta al secondo anno della triennale di Piano Pop al Conservatorio di Cosenza. La ragazza ha superato le audizioni che si sono tenute il 24 gennaio di fronte alla commissione artistica formata da Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il maestro Diego Basso e farà parte dei 20 concorrenti della competizione.

Protagonista a Sanremo anche il comune di Villapiana. Alcuni giovani professionisti della provincia di Cosenza, infatti, racconteranno la Calabria e l’Alto Ionio a Casa Sanremo.

Per 5 giorni 15 ragazzi, sotto la guida di Giovanni Campisano, giovane imprenditore villapianese promotore del loro talento presso la Flair Proof Association, proporranno in terra ligure cocktail ed aperitivi realizzati e accompagnati da prodotti tipici della Calabria e dell’Alto Ionio.

