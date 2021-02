Sanremo, tra i giovani in gara Davide Shorty si porta via il Premio Lunezia

L'ANTIPASTO

Il “Premio Lunezia per Sanremo” va a Madame per l'opera “Voce”. Tra gli 8 giovani in gara vince il brano "Regina" di Davide Shorty