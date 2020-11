Emergenza Coronavirus, il sondaggio Gazzetta del Sud-Demopolis

Rispetto all’emergenza Covid, come valutate le ultime misure decise dal Governo? Ritenete che l’Italia, dal punto di vista sanitario, sia in grado di affrontare l’emergenza ospedaliera nelle prossime settimane?

Sareste favorevoli o contrari, nella vostra regione, all’estensione della didattica a distanza in tutte le scuole, anche medie ed elementari? E come valutate l’ipotesi in discussione di un breve lockdown nazionale?

Partecipate al sondaggio promosso da Gazzetta del Sud in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere in meno di 3 minuti al questionario:

Nuova emergenza Covid, partecipate al sondaggio Gazzetta del Sud-Demopolis cliccate qui: https://gazzettadelsud.demopolis.info

© Riproduzione riservata