Calciomercato: l'Inter insiste per Dzeko, doppio colpo della Samp

Doppio colpo della Sampdoria. In una giornata in cui le voci si rincorrono, il club blucerchiato porta a termine, e quindi ufficializza, due trattative. Quella con Di Francesco, che è il nuovo allenatore, e quella con il Chievo per il difensore Depaoli: dal Veneto fanno sapere che la cessione è avvenuta a titolo definitivo. Quanto a Defrel, non verrà riscattato e adesso la Roma potrebbe girarlo al Bologna.

Il presidente Ferrero continua tentare Totti, al quale ha più volte offerto un posto da dirigente operativo: al presidente è stata garantita una risposta definitiva dall'ex n.10 di Trigoria entro due settimane. Ma c'è un affare fatto anche per il Genoa, che messo contratto per due anni l'ex difensore del Milan Zapata, svincolatosi dai rossoneri. Intanto la Roma è al centro di molti discorsi. Uno è quello con il Napoli per Manolas: da Trigoria si pretende il pagamento dell'intero ammontare della clausola di rescissione, 36 milioni di euro, mentre De Laurentiis vorrebbe inserire Diawara nella trattativa.

Con la Fiorentina (che vuole far tornare Borja Valero da Milano) c'è in piedi il discorso per Veretout, che piace anche al Milan: i viola chiedono 25 milioni, la Roma ne propone 20 magari aggiungendo Karsdorp come contropartita tecnica. Per Dzeko all'Inter bisogna discutere il conguaglio economico, mentre la Juventus si è rifatta sotto sotto per Luca Pellegrini, che essendo un prodotto del vivaio garantirebbe una ricca plusvalenza alle casse giallorosse. Per il portiere si punta sempre sullo spagnolo Pau Lopez, ma prima Olsen dovrà accettare una delle offerte che gli sono arrivate da Inghilterra e Germania, che ovviamente dovranno soddisfare anche la Roma. Dall'Ascoli, via Sassuolo, tornerà il giovane Frattesi.

Il Napoli lavora sempre sulla pista James Rodriguez, mentre la Juventus appare vicina al difensore centrale dell'Ajax De Light: al club olandese andrebbero 65 milioni mentre il giocatore ne prenderebbe 12 all'anno. Ma su questo fronte il Paris SG non molla e allora la Juve potrebbe prendere uno fra Marquinhos e Thiago Silva. Di sicuro Paratici cerca un difensore centrale di spicco, ritenuto la priorità. La Lazio è un altro club che deve rinforzare il reparto arretrato, e i nomi caldi sono quelli dello slovacco Vavro, che gioca nel Copenaghen e in nazionale fa coppia con Skriniar, e del giovanissimo brasiliano Gustavo Cipriano del Santos, squadra di cui fa parte anche quel Lucas Verissimo che piace alla Roma. In casa Inter sembra fatta per Sensi del Sassuolo, soffiato al Milan, e ora si cerca di stringere per Barella Perisic ha detto no alla Shangai Shenhua, che ora punta sul romanista El Shaarawi: quest'ultimo sta trattando il rinnovo del contratto, ma la dirigenza giallorossa ritiene eccessiva la richiesta di 4 milioni all'anno. Il Parma è sempre interessato a Balotelli, però anche in questo caso c'è troppa distanza fra richiesta del giocatore e offerta della società.

