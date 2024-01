Australian Open, Sinner travolge Baez e vola agli ottavi

Jannik Sinner approda agli ottavi degli Australian Open dopo aver liquidato al terzo turno con un perentorio 3-0 Sebastian Bàez. In 1 ora e 52 minuti sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne il tennista altoatesino, numero 4 del ranking Atp, ha archiviato la pratica contro lo sfidante argentino, numero 29 in classifica, vincendo con un secco 6-0, 6-1, 6-3. Sinner è apparso da subito in controllo del match, dominando gli scambi da fondocampo sul terreno veloce e mostrando un gioco a rete sempre più convincente. Agli ottavi nel primo torneo dello Slam della stagione il tennista di San Candido sfiderà il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e il ceco Tomas Machac.