Coronavirus, tutti in fuga da Milano: il video girato alla Stazione Centrale

Tutti in fuga dalla Lombardia dopo il decreto d'emergenza varato dal Governo che di fatto chiude la regione fino al 3 aprile. Il video girato alla Stazione Centrale racconta la situazione di panico e di psicosi che si è venuta ieri notte: in tanti hanno raggiunto la stazione per poter tornare dai propri cari.

Questa mattina la situazione è tornata alla normalità. In stazione centrale a Milano non c'è ressa stamattina anche se sono diverse le persone che stanno partendo per il sud dopo la firma del decreto. Non si notano però controlli per chi sale sui treni.

