Conto alla rovescia per il Bonus bici, sconto immediato del 60%: occhio alle truffe

Il Bonus mobilità, previsto dal decreto Rilancio e convertito in legge, si avvicina. Lo stanziamento che prevede la misura è di circa 210 milioni di euro e consentirà di finanziare l'acquisto di biciclette ma non solo: la misura si estende infatti a E-bike, monopattini, segway e mezzi simili. Chi compra può ottenere un incentivo pari al 60% del prezzo d’acquisto (fino a un massimo di 500 euro) e per beneficiare del rimborso per gli acquisti basterà lo scontrino “parlante” con l’indicazione del codice fiscale di chi effettua l’acquisto e il dettaglio del bene comprato.

Il bonus copre gli acquisti realizzati dal 4 maggio fino al 31 dicembre 2020: sarà operativo dalla pubblicazione dell’applicazione web (tramite il sito web del ministero dell’Ambiente). Massima cautela: è importante infatti diffidare dalle truffe che sono state segnalate in questo periodo sul web: numerose le app ed i siti che offrono l’accesso a bonus mobilità che rivelano finti. La pubblicazione dell’app sul sito ministeriale (tra fine luglio e i primi di agosto) darà il via alla fase operativa: si potrà richiedere il rimborso gli acquisti già effettuati o l’erogazione di un voucher elettronico per quelli da concludere. Nel primo caso (rimborso) si dovrà inserire on-line, solo mediante l’app di cui sopra, lo scontrino “parlante”.

Al cittadino-acquirente sarà fornita una lista di esercizi commerciali accreditati (fisici e sul web) ai quali rivolgersi per l’acquisto delle bici con uno sconto immediato pari al 60%. L’app potrà generare un buono spesa digitale da consegnare al negoziante al momento di concludere l’acquisto. Per poter accedere all’applicazione si deve disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Non ci sarà un click day quando la piattaforma sarà on-line: l’accesso all’app prevederà infatti prima lo smaltimento delle richieste di rimborso e successivamente la richiesta dei voucher.

