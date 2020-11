Bonus bici, quando arriva? Ancora nessun bonifico

Dieci giorni a partire dal click day, quindi intorno al 13 sarebbero dovuti arrivare i bonifici per i beneficiari del bonus bici e monopattini (buono mobilità) che hanno acquistato un mezzo dal 4 maggio al 2 novembre. Lo aveva annunciato il ministro per l'Ambiente, Sergio Costa. Ma ad oggi ancora il bonifico non è stato inviato, sebbene le pratiche (600 mila i buoni erogati) siano state caricate correttamente.

Ci si aspettava che - complice il fine settimana in mezzo - il bonifico venisse accreditato ieri ma in molti sui social hanno segnalato che non è arrivato ancora nulla sui conti correnti, chiedendosi quindi: quando sarà accreditato il bonus? Al momento non c'è alcuna dichiarazione ufficiale quindi bisogna attenersi all'ultima indicazione del ministro e attendere magari i tempi tecnici per l'invio del bonifico e il successivo accreditamento sul conto corrente.

Il portale del buono mobilità è stato nel frattempo riaperto, come segnala lo stesso Costa su Facebook: "Come molti di voi sanno si è riaperto il portale www.buonomobilita.it per chi ha il documento d'acquisto della bici o altri mezzi ma che, per motivi tecnici e temporali, non sia riuscito a chiedere il rimborso. Il portale sarà aperto fino al 9 dicembre: raccoglieremo le richieste di pre-registrazione esclusivamente per i rimborsi delle fatture emesse dal 4 maggio al 2 novembre così da quantificare, già dal 10 dicembre, quante risorse dovranno essere messe a disposizione per i ristori. Come avevo promesso nessuno rimarrà indietro. Molti di voi hanno chiesto: 'questi fondi non potevate spenderli per la cassa integrazione o per aumentare i posti in ospedale?', la risposta è: no. Sono fondi vincolati e devono essere spesi per queste attività. Soldi che provengono dalle cosiddette 'Aste Verdi', cioè soldi che provengono dai grandi inquinatori.

C'è un mese di tempo, non è un click day quindi. Chi si iscrive oggi ha la stessa priorità di chi si iscrive il 9 dicembre. Quindi non c'è fretta".

Intanto, il bonus bici o bonus mobilità è stato esteso nella manovra appena approvata dal governo: le risorse verranno definite «nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026». La misura è stata decisa visto che si prevede per il 2020 la vendita di circa 2 milioni di unità di biciclette e/o e-bike, di cui circa il 50% attribuibili ai potenziali beneficiari del «Programma sperimentale buono mobilità».

