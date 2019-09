Tutte le stelle del GDShow stasera in televisione

Lo spettacolo live diventa uno speciale tv. Dopo il grande successo della serata al Teatro Antico di Taormina, alla quale hanno partecipato oltre quattromila spettatori, il GDShow arriva sul piccolo schermo.

L’evento benefico, organizzato da GDS Media & Communication e dal Gruppo SES Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia in favore della Fondazione Airc, e condotto da Salvo La Rosa con Agata Alonzo, questa sera alle 21,40 andrà in onda sulle tv del gruppo SES, TGS​ (canale 15 dt) e RTP​ (canali 517 e 646 dt), e su Viva l’Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky), ma sarà visibile in tutto il mondo anche in streaming sui siti web dei due quotidiani, www.gazzettadelsud.it e www.gds.it e e pure sulle pagine Facebook di Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia e su Salvo La Rosa Official.

Il grande pubblico avrà quindi la possibilità di seguire uno spettacolo davvero straordinario, che ha visto alternarsi sul palco Alberto Urso, Mario Biondi​, Anna Tatangelo​, Massimo Lopez​, Paolo Belli con la sua Big Band, Manlio Dovì e Roberto Lipari​. Il GDShow verrà replicato anche il 22 e il 25 , sempre alle 21,40, su TGS ed RTP.

Un’articolata kermesse, durata quasi tre ore, scandita senza sbavature dalla impeccabile scaletta definita dal “timoniere” Salvo La Rosa, direttore artistico delle tv del Gruppo SES, con il regista Natale Zennaro.

Lo speciale televisivo, realizzato con il supporto tecnico di Videobank, consentirà dunque di rivedere integralmente la serata, arricchita da contenuti e approfondimenti. Ad esempio, le interviste agli artisti realizzate da Agata Alonzo e i flash sulla splendida location che ha ospitato l’evento, il teatro antico gestito dal Parco Archeologico di Naxos e Taormina che ha patrocinato la serata benefica.

Il ricavato netto derivante dalla vendita dei biglietti verrà devoluto al Comitato Sicilia della Fondazione Airc, per sostenerne le attività volte alla promozione della ricerca sul cancro.

