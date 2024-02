"Sindrome da morte improvvisa": cos'è e quali sono le cause della malattia che avrebbe ucciso Navalny. E' mistero sul corpo

Secondo le autorità russe Alexei Navalny sarebbe morto per quella che loro definiscono la 'sindrome da morte improvvisa'. E’ una tesi che non convince la famiglia e neanche molti governi e molti osservatori occidentali che chiedono di fare chiarezza sulle cause della morte dell’oppositore russo. Il 'mistero' della scomparsa del corpo del dissidente contribuisce a far crescere i dubbi.

La 'morte improvvisa' è comunque determinata da un arresto cardiaco non atteso e improvviso legato quasi sempre a fibrillazione ventricolare. Sono diverse le cause possibili di morte improvvisa. «Questa aritmia mortale - spiega Giulio Molon, direttore UOC Cardiologia Irccs S.Cuore Don Calabria di Negrar di Verona - porta il cuore a fermarsi, a non contrarsi efficacemente, e c'è un arresto di circolo. Se non si interviene prontamente si muore in pochi minuti».

La causa più frequente di morte improvvisa «è la cardiopatia ischemica, nell’ambito dell’infarto acuto oppure che si può manifestare in un paziente che ha un infarto pregresso; altre cause sono le cardiopatie dilatative o ipertrofiche o cardiopatie genetiche con un cuore che morfologicamente e funzionalmente è normale ma ha all’interno delle variazioni a livello di proteine che controllano l'attività elettrica del cuore e portano queste persone ad avere rischi elevati di morte improvvisa, come la sindrome di Brugada o del QT lungo. L’esito finale della morte improvvisa - dice Molon - è sempre questa aritmia che non consente una contrazione efficace del cuore e porta ad un arresto di circolo. Può venire all’improvviso anche in persone che non hanno cardiopatie note».