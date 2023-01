Piqué arriva alla Kings League con una Twingo e replica agli attacchi di Shakira

Continua il botta e risposta a distanza tra la cantante colombiana Shakira ed l'ex calciatore Gerard Piqué (per tanti anni stella del Barcellona e della nazionale spagnola). Dopo che lei ha scoperto il tradimento del calciatore aprendo il frigo e trovando della marmellata di fragola aperta che a Piqué non piace e l'ira di Shakira che ha attaccato Piqué nella sua ultima canzone inserendo nel testo del brano: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio", è stata la vota del calciatore che ha risposto tirando fuori un Casio in diretta e dicendo che "Questo Casio è per sempre".

Ma non è finita qui. Shakira ha messo sul balcone di casa una bambola che raffigura una strega in riferimento alla ex suocera e lui, per tutta risposta, ha pubblicato un video su Instagram in cui arriva alla Kings League con una Twingo e scende dall'auto dopo averla parcheggiata. Insomma, non solo i due hanno deciso di rendere noti fatti privati ma anche di guadagnarci sopra visto che il brano di Shakira e i post sui social stanno portando alla coppia grande notorietà ma anche il fatto di lucrare sulla vicenda.

Chi è Clara Chia Marti, la nuova fiamma di Piqué che Shakira paragona alla Twingo

