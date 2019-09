Gdshow, su Gazzetta del Sud oggi in edicola uno speciale di 12 pagine

Oggi sulla Gazzetta del Sud uno speciale di 12 pagine racconta il "GDShow- Una serata con le Stelle", l'evento benefico promosso al teatro antico di Taormina dal Gruppo SES e da GDS Media&Communication.

Una serata da sold out, condotta da Salvo La Rosa con Agata Alonzo di fronte a oltre quattromila spettatori, il cui ricavato netto andrà a beneficio del Comitato Sicilia della Fondazione Airc, per supportare la ricerca sul cancro. Nello speciale le emozioni degli artisti che hanno preso parte allo show - Mario Biondi, Paolo Belli, Manlio Dovì, Anna Tatangelo, Roberto Lipari, Massimo Lopez, Alberto Urso - il progetto che l'Airc realizzerà con la donazione, gli approfondimenti sulle aziende che hanno sostenuto l'evento, e l'arrivederci al prossimo anno.

E in attesa dell'edizione 2020 del GDShow, lo spettacolo live, una vera e propria kermesse durata quasi tre ore, diventa uno speciale televisivo, con la regia di Natale Zennaro e il supporto tecnico di Videobank, che andrà in onda il prossimo 19 settembre alle 21.40 su Rtp, Tgs, Viva l'Italia Channel e in replica il 22 e 25 settembre su Rtp e Tgs. Intanto, un piccolo assaggio della grande serata nella clip realizzata da Videobank.

© Riproduzione riservata