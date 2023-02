Speciale Sanremo 2023, tutti i giorni dalle 19 su RTP e Gazzetta del Sud online

Vigilia della 73a Edizione del Festival di Sanremo, il quarto consecutivo di Amadeus, l'uomo dei record. E ancora una volta Gazzetta del Sud ed Rtp saranno a Sanremo per raccontarvi tutto della manifestazione musicale e non solo più attesa dell'anno. Con i giornalisti Mauro Cucé, Sebastiano Caspanello e Maria Mascali vivremo i 5 giorni della kermesse, con interviste ai protagonisti, le pagelle delle canzoni, le curiosità, il racconto dei messinesi e dei calabresi che saranno presenti al Festival da protagonisti, a cominciare dal produttore cosentino Lucio Presta deus ex machina della kermesse e manager di Amadeus.

Collegamenti ogni giorno con Antenna dello Stretto, lo Speciale Sanremo ogni sera su Rtp alle 19 (con la collaborazione della collega di Tgs, Marina Mistretta), aggiornamenti continui sul sito gazzettadelsud.it e tre pagine sul quotidiano cartaceo, curate dalla giornalista Anna Mallamo.

