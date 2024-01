Da “Sembra Nadal” ad “Apocalisse”: i giornali internazionali celebrano Jannik Sinner

Il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis a Melbourne ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani, non solo sportivi, sia in Italia che all’estero. «Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione», scrive in Spagna «Marca», facendo riferimento alla finale vinta dallo spagnolo rimontando due set contro il russo proprio come accaduto a Jannik. "Apoteosi", titola l’Equipe aggiungendo: «Ancora e ancora. Sinner conquista il suo primo Grande Slam. Le promesse dell’italiano di fine 2023 sono state mantenute, in gran stile. Al termine di una folle finale degli Australian Open, Sinner ha domato Medvedev, dopo una rimonta strepitosa. È tra i grandi».

E in Francia ne parlano anche i giornali generalisti come Le Figaro: «Seguendo le orme del padre, che era chef, Jannik Sinner sembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola dei re». L’altoatesino - aggiunge Le Figaro citando anche il super finale di 2023 di Jannik, con la vittoria della Coppa Davis - ha fatto «la storia del suo paese». Per il generalista spagnolo El Mundo "Sinner vince in Australia e anticipa una grande rivalità con Alcaraz».

"L'italiano parte sotto di due set, poi vince al quinto. Prima finale del Grande Slam e prima vittoria: meglio di così non si può», si legge, in Germania, su «Bild». Negli Una ne parlano i più importanti network a partire dalla dalla NBC: «Il primo italiano a vincere gli Australian Open in quello che potrebbe essere un cambio generazionale nel tennis».

Poi c'è la CNN, che dedica ampio spazio alla vittoria in Australia, con anche un richiamo nella home page del suo sito. "Jannik Sinner rimonta due set per aggiudicarsi il suo primo titolo slam». E in Gran Bretagna sulla sempre istituzionale Bbc: "Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open dopo una grande rimonta». Sempre in Inghilterra il Daily Mail titola: «la rimonta del ragazzo», mentre The Australian chiude così: «La gloria appartiene a Sinner, il ragazzo della montagna ha scalato un’altra cima».