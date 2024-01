La gioia di Sinner: "Questo è un torneo speciale. Grazie al mio team, grazie ai miei genitori, grazie a questo pubblico straordinario"

La grande gioia di Jannik Sinner dopo aver trionfato agli Australian Open:

"Prima di tutto Daniil mi congratulo con te e il tuo team per il torneo eccezionale che hai giocato. Il tuo sforzo in questo torneo è stato eccezionale, corri su tutte le palle e ti auguro di vincere questo torneo prima o poi. Ringrazio tutti: gli sponsor, i raccatapalle, i giudici di sedia, tutti coloro che rendono fantastico questo torneo. E' un torneo importantissimo per me e volevo ringraziare tutti coloro che hanno reso questo slam così speciale. Grazie al mio team, tutti quanti: cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, cerchiamo di capire ogni situazione nel modo migliore e sono felice di avervi lì, perchè mi incoraggiate. A volte non è semplice, ma sono fatto così. In queste due settimane qui mi avete fatto sentire a casa, è un campo da 15mila persone, ma sembrate molte di più. Ringrazio la mia famiglia e vorrei che tutti quanti potesserro avere i genitori che ho io: mi hanno sempre permesso di fare ciò che volevo e auguro a tutti i bambini di avere la libertà che mi hanno lasciato i miei genitori. Non so più cosa dire, ci vediamo il prossimo anno".