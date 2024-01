Grazie Jannik, sei l'eroe positivo di cui il tennis (e l'Italia) aveva bisogno: un genio senza sregolatezza

Chi l'ha detto che gli eroi debbano necessariamente mostrare il ghigno da belli e maledetti? In un mondo che corre alla velocità della luce, dove spesso la forma travolge la sostanza, si va sempre a caccia del gesto eclatante, della trasgressione, del genio e della sua sregolatezza. Ebbene, Jannik Sinner, lontano anni luce da questo tipo di profilo, è la dimostrazione di come si possa essere normali e vincenti. Non è sempre necessario essere “sporchi” per far breccia nei cuori degli appassionati. Ecco, il tennista azzurro è un eroe positivo che alla sostanza, semmai, accompagna la forma: e viaggiano a braccetto, in modo coerente. Pulito nel gioco e nell'anima, senza eccessi. Un dominatore silenzioso con quel suo incedere leggero ma all'apparenza sgraziato (avercene...), perché Madre natura lo ha dotato di un fisico longilineo che Jannik sta cercando di riempire a suon di palestra (e non solo di carotine: sarebbe il caso di scollargli l'etichetta di Roger Rabbit, perché oltre il rosso c'è di più).

Una manna dal cielo per l'Italia. E per il tennis mondiale Con un campione del genere ci guadagnano tutti. A cominciare dall'Italia, alla ricerca di un messia da troppi decenni. Anzi, la sensazione è che Sinner possa presto sbaragliare la concorrenza dei suoi antenati (su tutti Panatta e Pietrangeli) e puntare a vette finora inesplorate. Perché alla velocità della luce non viaggia solo il mondo di oggi ma anche i colpi del numero uno della Nazionale. Ora è comodo salire tutti sul carro dei vincitori, ma c'è voluta la pazienza di Giobbe, da parte sua (ennesima dimostrazione di maturità), per assecondare i venti che spiravano da direzione amica (?): prima la polemica sulla presunta scarsa “italianità”, poi le elucubrazioni seguite alla scelta di saltare le Olimpiadi, nel 2021, quindi il forfait nelle fasi preliminari della Coppa Davis e il cambio dello staff tecnico. E giù randellate ed editoriali contro quello che, sì, sarebbe diventato un campione, ma allo stesso tempo come si fa a rifiutare il richiamo... della Patria? Posizioni ormai anacronistiche (per certi versi inquietanti), ma che evidentemente trovano ancora spazio. C'è più gusto a vincere dopo aver digerito qualche rospetto del genere.