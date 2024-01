Sinner, il risveglio del campione: “La vittoria non mi cambierà. Non ho dormito con la Coppa”. Finale da record: 2 mln di share

«Il mio modello è Federer, ma ho ancora molto da fare». Il giorno dopo il suo primo Slam, Jannik Sinner si gode il sole di Melbourne, e prova a realizzare «quello che ho fatto, solo ora ci riesco. Se ho dormito con la Coppa? No, cercherò sempre di rimanere me stesso». Il 'day after' del più giovane vincitore degli Australian Open dal primo titolo di Djokovic è una festa con la coppa al Royal Botanical Garden di Melbourne. «I 10 titoli di Djokovic? Non ci penso, lui è di un’altra serie - dice - Penso che ho ancora molto da fare. Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l’importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso».

Finale da record su Eurosport

Eurosport segna il miglior risultato di sempre con la trionfale vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Lo storico match è stato visto da 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13:31). Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2 canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si posiziona 7 canale nazionale con oltre il 4% share. In particolare, il quinto e decisivo set ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori con oltre il 15% share. La sintesi della partita sul canale Nove alle 18 è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% di share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5 nazionale durante lo slot della messa in onda.

Passando all’intero portfolio Warner Bros, si regista per Discovery nelle 24 ore il 14,8% di share che rappresenta il miglior risultato di sempre, nel prime time il 14% di share e in seconda serata il 15,2% di share. Risultati eccezionali anche per le piattaforme digitali di Eurosport, nella giornata di domenica Eurosport.it ha totalizzato 1,6 milioni di utenti unici e 3 milioni di video views, a cui si affiancano più di 40 milioni di visualizzazioni video sulle piattaforme social del canale.